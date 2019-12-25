شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفقد مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10429 نقطة منخفضا، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم الهام عند 10400 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر مرة أخرى لاعلى لمستوى المقاومة 10650 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,390نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,490 نقطة