جهاز مدينة بدر يخصص 6 يناير المقبل لتسليم الأراضى للمتخلفين فى المواعيد المقررة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز مدينة بدر، يوم 6 يناير المقبل، موعدا نهائيا لتسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين به للمتخلفين عن السداد فى المواعيد المقررة.
وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد أكد أنه تم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، القطع من 81 : 100، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 1/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 2/12/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 3/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 4/12/2019، والقطع من 241 : 269، يوم الأحد 8/12/2019.
وتابع: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، من 103 : 120، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 17/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 281 : 312، يوم الثلاثاء 24/12/2019، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019 : الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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