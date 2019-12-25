شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ والإسكندرية المحافظات الأوفر حظا في الحصول على التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، معدل انتشار نقص التغذية باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2018، وفقا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2015.

وأظهر التقرير، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسب نقص التغذية بين 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وكانت أقل المحافظات معاناة من نقص السعرات الحرارية وفقا للقائمة، كلا من محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.3%، ومحافظة الإسكندرية بنفس النسبة، ثم محافظة المنوفية 5.1%، ومحافظة المنيا 5.2%، يليها محافظة الشرقية 6.5%، ومحافظة بني سويف 6.7%، ومحافظة الغربية بنسبة 7.8%، ومحافظة البحيرة بنسبة 8.1%، ودمياط بنسبة 8.4%، ومحافظة الدقهلية بنسبة 8.6%، ومحافظة القليوبية 10.2%.

وفي المقابل كانت محافظة قنا في صدارة المحافظات بنسبة 70%، يليها محافظة سوهاج بنسبة 60.8%، ثم محافظة أسوان بنسبة 58.6%، ومحافظة الأقصر بنسبة 45.2%، ومحافظة الفيوم 28.8%.

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ويعد معدل انتشار نقص التغذية، هو تقدير لنسبة السكان الذين لا يكون استهلاكهم الغذائي المعتاد كافياً لتوفير مستويات الطاقة الغذائية اللازمة للحفاظ على حياة صحية ونشطة طبيعية، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية.

ويستند مؤشر نقص الغذاء على افتراض معياري حيث يعتبر الشخص في الأسرة المعيشية ناقصًا في السعرات الحرارية إذا كانت تقارير استهلاك الأسرة من السعرات الحرارية التي تم مسحها (على مستوى الأسرة) أقل من المتطلبات الفردية القياسية لسعر السعرات الحرارية، ويعتبر الشخص كإمداد كافٍ بالسعرات الحرارية، إذا كانت الأسرة تستهلك سعرات حرارية أكثر من مجموع متطلبات السعرات الحرارية لجميع الأعضاء.