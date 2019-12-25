شكرا لقرائتكم خبر عن التخيفي: «الإحصاء» تدعم بناء السياسات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة الإحصاء الدكتور فهد التخيفي، أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي يعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، مشيرا إلى أن للإحصاء والمراكز الإحصائية دورا بارزا في اتخاذ القرارات الصحيحة وبناء السياسات التنموية الوطنية.

وأوضح بمناسبة يوم الإحصاء الخليجي أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي، عملت على معالجة التحديات التي واجهت العمل الإحصائي، من خلال البيانات الدقيقة والموثوقة التي ساعدت في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف التنمية المُستدامة، متطلعا إلى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون في شتى المجالات الإحصائية التي من شأنها رسم السياسات، وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال الاعتماد على الأرقام كمصدر رئيس في اتخاذ القرارات.

وقال: إن في عام 1349هـ أدرك قادة المملكة أهمية الإحصاء والمعلومات؛ لكونها إحدى ركائز البناء المعلوماتي لأي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، إذ شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي، ولكن بعد ثلاثة عقود من هذا التاريخ، وتحديدا في 1379هـ، صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملا مؤسسيا يستند في مرجعتيه النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي عزز تنظيم القطاع الإحصائي، وارتقى بأدواته وأهدافه وتطلعاته إلى أن تحول إلى هيئة عامة تحتل مكانتها المرموقة بين بقية القطاعات الحكومية، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في برامج التخطيط المتقن للمستقبل الزاهر، وتعزيز الوعي الإحصائي.

وأشار إلى أهمية دور الفرد واصفا إياه بالأهم في إنجاح العملية الإحصائية.