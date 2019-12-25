شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحصل على شهادة المعيار العالمي لجودة استمرارية الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

استمراراً لسعي مصرف الإنماء الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية وضمان استمراريتها بأعلى درجات التميز، حصل المصرف على المعيار العالمي (ISO 22301) في مجال استمرارية الأعمال بعد اجتياز عملية التدقيق لكامل المعايير المطلوبة من قبل «هيئة المواصفات البريطانية BSI»، التي تعد أحد أهم الجهات، التي تلعب دوراً ريادياً في وضع المواصفات العالمية.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس أن تحقيق المصرف لكامل معايير «جودة استمرارية الأعمال» يأتي امتداداً لجهود المصرف ومنسوبيه الدائمة والمتمثلة في توفير أفضل الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث يأتي تحقيق تلك المعايير حسب مقاييس «هيئة المواصفات البريطانية BSI» للتأكيد على قدرة المصرف على مواصلة تقديم جميع خدماته المصرفية في حال التعرض لحالات الطوارئ والكوارث لا قدر الله، وذلك عن طريق وضع تصور شامل ومكتمل لطبيعة الأعمال واحتياجات شركاء ومستفيدي خدمات مصرف الإنماء مع تحديد المخاطر المتعلقة بها، ومن ثم تحليل أثر تلك المخاطر في حال وقوعها وما تترتب عليه من أضرار محتملة، وبعد ذلك يتم وضع الإستراتيجيات والخطط البديلة لمواجهة تلك المخاطر وإجراء كل الاختبارات الدورية المرتبطة بتلك السيناريوهات، وما يتعلق بها من إجراءات للتعامل معها، من أجل التأكد وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية بنفس الجودة والأمان العاليين في مختلف الظروف والأوقات بإذن الله.