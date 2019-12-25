شكرا لقرائتكم خبر عن د.كمال عبدالخالق ضمن أفضل مائة قيادي في مجال الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

قام المنتدى الدولي للرعاية الصحية بتكريم الدكتور كمال عبدالخالق ومنحه درع المنتدى باعتباره من أفضل مائة قيادي IFAH في مجال الرعاية الصحية.

ويتقدم مستشفى الرعاية التخصصية (بروكير) بالخبر ممثلة في إدارتها والطاقم الطبي والعاملين؛ بأسمى آيات التهنئة والتبريكات له لكونه المدير الطبي للمستشفى واستشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء منذ افتتاح المستشفى.

الجدير بالذكر، أن الدكتور كمال عبدالخالق له إسهامات عديدة في تدريب وتعليم دفعات متوالية من الكوادر الطبية والصحية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية، خاصة في المنطقة الشرقية على مدى سنوات حقق فيها إنجازات متميزة مما انعكس بالإيجاب على المرضى والقطاع الصحي، كما له العديد من الأبحاث العلمية في مجال مكافحة مرض السكري والمنشورة في المجلات العلمية المتخصصة.

وإدارة مستشفى الرعاية التخصصية (بروكير) بالخبر تتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح والعطاء من أجل رفعة وتطور القطاع الصحي.