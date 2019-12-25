شكرا لقرائتكم خبر عن 127 مليار ريال حجم تقنيات القطاع المالي عالميا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مدير عام مبادرة فنتك السعودية ، نجود المليك، أن حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم بلغ نحو 127 مليار ريال، فيما يتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام المقبل، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في القطاع بالخليج بلغ نحو 550 مليون ريال، منها 197 مليون ريال خلال عام ونصف.

وأضافت خلال لقاء تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي، الذي نظمته لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، مؤخرا: إن 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال أفريقيا، 30 منها في السعودية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

وأضاف: إنها تسعى إلى ربط الشركات «مزودي خدمات الدفع» المحلية والدولية، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات.

وكشف اليوسف عن دراسة أجرتها «ساما» بنهاية شهر يوليو الماضي أظهرت أن 36% من المبيعات التي أنجزت إلكترونية، وهو يتجاوز المستهدف للمؤسسة في 2022 والذي يبلغ 28% من تعاملات القطاع المالي الإلكتروني.