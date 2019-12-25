«دانة غاز» تتسلّم دفعة بـ 42 مليون دولار من «بيرل بتروليوم»

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أعلنت دانة غاز، عن تسلمها دفعة استثنائية من الأرباح النقدية من شركة «بيرل بتروليوم» بقيمة 42 مليون دولار (154 مليون درهم) وذلك من عملياتها المشتركة في إقليم كردستان العراق.

وقد تسلّمت دانة غاز هذه الدفعة كتوزيعات نقدية من ائتلاف بيرل بيتروليوم، (المملوك بنسبة 35% من قبل دانة غاز) وتأتي هذه الدفعة النقدية بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في أغسطس 2017، حيث تم الاحتفاظ به في حساب «بيرل بتروليوم» المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل «خورمور».

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: من شأن الدفعات المنتظمة التي نحصل عليها مقابل مبيعات السوائل النفطية والغاز واستلام توزيعات الأرباح النقدية أن يعزز ثقتنا وثقة شركائنا بقدرتنا على البدء في تنفيذ خططنا التوسعية الطموحة. ونتطلع للمضي قدماً بأعمال الإنشاء الخاصة بأول خطوط معالجة الغاز والذي تبلغ طاقته الانتاجية 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، مما سيعمل على زيادة إنتاجنا بأكثر من 60% عند دخول المنشأة الجديدة حيز التشغيل الكامل في عام 2022. ومن المتوقع أن يضيف هذا المشروع التوسعي ما بين 175 إلى 200 مليون دولار سنوياً إلى إيراداتنا بجانب دوره الهام في دعم قدرات توليد الكهرباء المحلية.