السياحة في الشارقـة.. مزيج بين الأصالة والحداثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسخت إمارة الشارقة مكانتها المميزة على خريطة السياحة العالمية؛ بفضل تنوع وثراء منتجها السياحي، الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويتلاءم مع مختلف الاهتمامات والفئات العمرية.

ونجحت الشارقة في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار من داخل الدولة وخارجها في المناسبات وعطل الأعياد؛ حيث بلغ إجمالي عدد زوار الإمارة في عام 2018، سبعة ملايين زائر؛ لتحقق بذلك نحو 70% من «رؤية سياحة الشارقة 2021»؛ الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين زائر بحلول عام 2021.

تتبع إمارة الشارقة مقاربة مبتكرة في القطاع السياحي؛ تهدف إلى تطوير تجربة السائح؛ من خلال توفير التجارب والحلول المبتكرة؛ بهدف زيادة تدفقات هذا القطاع، فضلاً عن تنمية القدرات والمقومات السياحية؛ من خلال الشراكات الاستراتيجية، والعمل التعاوني؛ لتوفير المرافق السياحية ذات المستوى العالمي، وبالتالي الترويج والتسويق الفاعل لعناصر الجذب الثقافية والتراثية التي تمتلكها الإمارة.

وتشكل إمارة الشارقة وجهة جاذبة للسياح والزوار من مختلف دول العالم؛ بفضل ثرائها الثقافي، وتاريخها العريق، وامتلاكها لمعالم عمرانية رائعة، فضلاً عمّا توفره من خيارات متنوعة في التسوق والضيافة.

وتمثل منطقة القصباء إحدى أبرز أيقونات الشارقة السياحية؛ كونها وجهة ترفيهية تقدم مزيجاً من المتعة والثقافة؛ بفضل ما تتضمنه من مرافق وخدمات، وما تنظمه من فعاليات وأنشطة، بدءاً من عروض النافورة الموسيقية، ومروراً بعجلة عين الإمارات، وصولاً إلى الجولات السياحية على القوارب.

وتزخر واجهة المجاز المائية بالعديد من المعالم السياحية؛ ومنها: حديقة مرايا الفنون؛ ومنطقة الألعاب؛ وملعب الجولف المصغر؛ وحديقة الألعاب المائية، إضافة إلى سلسلة المطاعم والمقاهي المتنوعة.

ويعد «المنتزه» الوجهة السياحية المائية الأولى في الشارقة؛ حيث يشتمل على قسمين رئيسيين يمتدان على مساحة نحو 126 ألف متر مربع؛ هما: الحديقة المائية؛ والحديقة الترفيهية إلى جانب المطاعم العالمية والمقاهي والأكواخ.

من جهتها تمتاز جزيرة النور بالجمع بين الطبيعة والترفيه والفن الجميل؛ المتمثل في تصاميمها المعمارية، وعروضها التشكيلية؛ حيث تحتوي الجزيرة على لوحات فنية مضيئة وأعمال فنية من مختلف أنحاء العالم كلوحتي توروس وأوفو، إلى جانب بيت الفراشات الذي يقدم للزوار فرصة التعرف إلى أنواع مختلفة من الفراشات من شتى أنحاء العالم.

ويعد السوق المركزي في الشارقة تحفة معمارية تتكون من جناحين رئيسيين لبناية مكونة من طابقين يشتملان على 8 بلوكات، ويتصلان بجسرين ممتدين يربطان بينهما، يطل أحد الجناحين على بحيرة خالد مباشرة.. بينما يطل الجناح الآخر على شارع الملك فيصل، ويبلغ عدد المحال التي يضمها السوق 600 محل تستقطب الزوار الراغبين بالتسوق في أجواء من العراقة؛ نظراً لشكله المعماري النادر المستمد من التراث المعماري الإسلامي.

وتحتضن إمارة الشارقة، مناطق سياحية طبيعية متميزة، لا يزال بعضها يحتفظ بأسرار التاريخ منذ آلاف الأعوام، ولعل أبرزها منطقة مليحة، التي شهدت أول نشاط بشري منذ ما يزيد على 130 ألف عام، فمع دخول الزائر مليحة الواقعة في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، يشعر بحنين إلى الماضي، ورغبة في عيش الماضي التليد، وما هي سوى لحظات حتى يصل إلى مركز مليحة للآثار، أحد أبرز مرافق مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، الذي يقدم نبذة وافية عن حياة الأوائل الذين عاشوا بهذه المنطقة.