«وول ستريــت» تحـــوم قـــرب أعلـــى مسـتوياتهـــا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس، وتأرجحت الأسواق في نطاقات ضيقة قرب الاستقرار، نتيجة تفضيل المستثمرين لانتظار تعديل مراكزهم المالية، عقب انتهاء معطلات رأس السنة، ورغم هدوء التداولات فيما يسمى «التداولات الصامتة» في آخر جلسات الشهر، غير أن معظم المؤشرات حامت قرب مستوياتها القياسية التي حققتها على مدار الأيام الماضية.

في «وول ستريت»، بدأ مؤشر «داو جونز» التداولات بارتفاع طفيف قبل أن يتأرجح في نطاقات ضيقة فقد خلالها حوالي 20 نقطة، في حين كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر، رغم تذبذبه الهامشي، بينما سجل مؤشر «ناسداك»، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8957.12 نقطة.

وارتفع «إس آند بي» 2.6% لشهر ديسمبر و8.3% خلال هذا الربع، كما أنه يسير نحو أفضل أداء سنوي له منذ ست سنوات، بزيادة 28.6% لعام 2019 حتى إغلاق الاثنين، وإذا انتهى المؤشر مرتفعاً 31%، فسوف يسجل أفضل عام منذ 1997.

وتنخفض أحجام التداولات مع عطلات الكريسماس حيث من المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية مبكراً في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش على أن تكون في أجازة رسمية الأربعاء.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية مع التطورات التجارية الإيجابية بشأن الصفقة الأولية بين الصين والولايات المتحدة والمتوقع أن يتم التوقيع الرسمي بشأنها الشهر المقبل.

وفي القارة العجوز، سجلت الأسهم الأوروبية تداولات قرب أعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء في أسبوع قصير بسبب العطلات.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تقريباً دون تغير يذكر، وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% وهبط المؤشر إيبكس الإسباني 0.41% وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي استقراراً في التداولات، بينما المؤشر داكس الألماني والمؤشر ميب الإيطالي مغلقان في عطلة بمناسبة عيد الميلاد.

وتتلقى معنويات المستثمرين دفعة مع اقترب العام الجديد في ظل تراجع على ما يبدو لأكبر المخاطر على النمو العالمي وهي الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين والضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وبعد نمو طفيف في الربعين الثاني و الثالث، يتجه المؤشر القياسي لإنهاء العام على أكبر مكسب سنوي في عقد. ومن المتوقع أن تدعم السياسة النقدية الميسرة الأسهم الأوروبية في 2020.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية شبه مستقرة أمس قبيل عطلة عيد الميلاد، في الوقت الذي باع فيه بعض المستثمرين الأسهم لجني الأرباح بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة أوقد شرارته اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.04% ليغلق عند 23830.58 نقطة. وتقدم المؤشر القياسي 19% منذ بداية العام الحالي ويغلق الكثير من المستثمرين مراكزهم هذا الشهر لجني الأرباح من هذا الارتفاع.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة إذ إن الكثير من الأسواق المالية ستبدأ التوقف عن العمل اعتباراً من الثلاثاء بسبب عطلة عيد الميلاد.

وبدأت الأسهم اليابانية التداولات على ارتفاع، لتقتدي بمستويات الإغلاق القياسية المرتفعة التي سجلتها وول ستريت أمس الأول الاثنين بعد أن هدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات بالقول إن واشنطن تمضي على مسار توقيع اتفاق مع بكين لخفض التصعيد في الحرب التجارية.

لكن المكاسب التي حققتها الأسهم اليابانية سرعان ما تبددت مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07% إلى 1728.22 نقطة فيما زاد عدد الأسهم المنخفضة قليلاً على الأسهم المرتفعة بمعدل 51 إلى 49.

وواصلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعها، بما في ذلك تايو يودن ويوكوجاوا إلكتريك وأدفانتست التي ارتفعت 2.5 و1.6 و1.3% على الترتيب.

وكانت أسهم شركات التأمين من بين الأكثر تكبداً للخسائر، مع تراجع سهم تي آند دي هولدينجز 1.7% وانخفاض سهم داي-ايتشي لايف هولدينجز 1.4% وخسارة سهم سومبو هولدينجز 1.3%. (وكالات)