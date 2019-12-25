شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بمستويات الأسهم الأمريكية.. ويبشر بالأفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبداء الفخر بأداء أسواق الأسهم، مع التأكيد على أن الأفضل لم يأت بعد.

وقال ترامب في تغريدة خلال بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الاثنين، إن مؤشر ناسداك ارتفع بنحو 72.2% منذ الفوز الذي حققناه في انتخابات الرئاسة 2016، وأضاف أن مؤشر «داو جونز» شهد مكاسب بنسبة 55.8% في نفس الفترة، وتابع: «الأفضل لم يأت بعد».

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة لاحقة: «أغلقت سوق الأسهم عند أعلى مستوى على الإطلاق، وأغلقت «وول ستريت» جلسة الاثنين عند مستويات قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي وسط التفاؤل بشأن الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأضاف ترامب: «لا تفعلوا أي شيء أيها الديمقراطيين لمساءلة رئيسكم المفضل وخاصةً أنه لم يرتكب أيّ شيء خطأ».

كان مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مساءلة وعزل ترامب من منصبه في الأسبوع الماضي لكن القرار لا يزال متوقفاً على تصويت مماثل ينتظر حدوثه في مجلس الشيوخ.

ويستمر الرئيس الأمريكي في الإشادة بما حدث لأسواق الأسهم والاقتصاد خلال فترة رئاسته التي تدخل عامها الرابع في غضون أيام قليلة.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني عام 2020 مع اعتزام ترامب الترشح لفترة رئاسية ثانية.

ويأتي هذا فيما بلور «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» رؤيته عن عام 2020 في عدد من التوقعات، حيث قدم البنك الاستثماري قائمة بأبرز التوقعات عن الاقتصاد والأسواق العالمية خلال عام 2020.

وقال البنك: تنجح الأسهم في التفوق على أداء السندات بسهولة خلال العام المقبل، مع حقيقة أن الاقتصاد العالمي سوف يسجل مستويات ضعيفة للنمو خلال الربع الأول فيما تظل السياسة النقدية تيسيرية، ومن غير المرجح أن تنجح الاستراتيجية التقليدية للمحفظة الاستثمارية (عبر تخصيص 60% للأسهم و40% للسندات) في البقاء خلال عام 2020.

وأضاف: كما يجب أن تخفف الصفقة التجارية المبدئية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف التجارية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع تمهيد الطريق أمام دفعة محدودة النطاق لنمو الاقتصاد العالمي بقيادة معدلات الفائدة الأمريكية وضعف الدولار، ومن شأن تعافي أرباح الشركات الأمريكية إثارة الإنفاق الرأسمالي الذي طال انتظاره، الأمر الذي يعزز مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 3300 نقطة بحلول نهاية العام، أو ما يعادل زيادة تتجاوز 6% عن المستويات الحالية.

وفي المقابل، توقع البنك أن تكون مكاسب الأسهم الأمريكية خلال العام المقبل دون العوائد المتوقعة من نظيرتها في أوروبا والأسواق الناشئة.

فيما من المتوقع أن تكون سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة جذابة بالنسبة للمستثمرين في العام القادم مع توقعات بتسجيل عوائد تصل في المجمل إلى 6%، خاصةً في ظل عالم يشهد ديوناً ذات عوائد سالبة بقيمة 12 تريليون دولار.

كما من المتوقع أن تظل التدفقات الداخلة من المستثمرين الأجانب قوية، بدعم الفوارق الائتمانية المواتية، لكن فقاعة سوق السندات في الوقت الراهن قد تصبح أكبر نقطة ضعف أمام الأسواق. وبالنظر لأرقام النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.8% في عام 2018 إلى أعلى قليلاً من 3% في عامي 2019 و2020.

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كما من المتوقع أن يستقر اقتصاد أوروبا عند وتيرة نمو تبلغ 1%.

في حين هناك توافق أقل على أن اقتصاد الصين سوف يشهد تباطؤاً في النمو من 6.1% إلى 5.6%، مع احتمالية أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.7% بحلول عام 2021 بدلاً من 3.1%، فيما تبقى معدلات الفائدة ثابتة مع عدم إقرار تغيرات في السياسة المالية.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد رغم الأساسات القوية، ليبلغ متوسط النمو 1.7% في غضون العامين القادمين.

وعلى الجانب المشرق، فإن معدل التضخم الأمريكي يفترض أن يكون خافتاً في حين يبلغ معدل التضخم الأساسي - والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء - حوالي 2% بحلول نهاية عام 2020.

وعلى صعيد توقعات الفائدة، من المستبعد أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من القرارات المتعلقة بمعدل الفائدة في المستقبل القريب ما لم يكن هناك تحول جوهري في التوقعات يدفع لخطوة كهذه.

وبالنظر إلى تركيز الفيدرالي على تجنب الوقع في حالة من الركود، فإن احتمالات تنفيذ عمليات خفض إضافية للفائدة تتجاوز مسألة زيادتها.

وتدفع قرارات الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية لتيسير سياساتهم النقدية، لكن باستثناء الصين، ربما يتبع الكثيرون السلوك نفسه عبر وقف وتيرة خفض الفائدة في العام المقبل.

ومع التلاشي النسبي للمخاطر السلبية، فيتوقع أن ينخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 2% بنهاية عام 2019 إلى 1.8% في 2020.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، فإن التعافي يعتمد على التجارة، حيث إن نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُشكل عاملاً هاماً للغاية للآفاق المستقبلية لتلك الاقتصادات في عام 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات الأسواق الناشئة من الديون المحلية 7.1% في العام الجديد، في مقابل 2.6% فقط للديون الخارجية.

البرازيل تقود انتعاش دول أمريكا اللاتينية

قال بنك أوف أمريكا إنه من المحتمل أن تشهد أمريكا اللاتينية انتعاشاً دورياً بقيادة البرازيل واقتصادات دول الأنديز (بوليفيا وكولومبيا والأكوادور وبيرو)، بينما تواجه حكومة الأرجنتين الجديدة تحديات اقتصادية قوية.

وأضاف: بالنظر إلى العملة الأقوى عالمياً، فيتوقع أن تشهد قيمة الدولار الأمريكي ضعفاً في عام 2020 مع حالة عدم اليقين السياسية الآخذة في التراجع، ويجب أن تستفيد عملتا اليورو والجنيه الإسترليني من التوصل إلى قرار بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ليرتفع زوج العملات (اليورو-الدولار) وزوج العملات (الإسترليني-الدولار) إلى 1.15 و1.39 على الترتيب، موضحا أنه من شأن النمو الاقتصادي العالمي الأقوى والدولار الضعيف أن يقدم الدعم للأسواق الناشئة، كما أنه من المتوقع أن ينخفض زوج العملات (الدولار-الين) إلى 103 ين.

وبالنسبة للسلع، فمن المتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، فيما يتوقع أن يقترب سعر البنزين من 100 دولار للبرميل، فيما يتوقع أن تشهد أسعار النحاس والنيكل زيادة في عام 2020. لكن التوقعات بالنسبة للذهب والمعادن النفسية أكثر حذراً، وفي خضم إشارات ناشئة على انعكاس أداء القطاع الصناعي والصفقة التجارية المؤقتة، فإن البنك الأمريكي يوصي بزيادة الوزن في المحفظة الاستثمارية للقطاعات المالية والاستهلاكية والصناعية والخدمية، لكنه ينصح بخفض الوزن لأسهم شركات العقارات والسلع الاستهلاكية والمواد في المحافظ الاستثمارية.