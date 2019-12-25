جناحا «أبوظبي» و«الملكي» الأكثر فخامة في العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ جناحا «أبوظبي» في فندق «سانت ريجيس»، و«الملكي» في فندق برج العرب، ضمن قائمة «فوربس» لأكثر الأجنحة الفندقية فخامة في العالم.

وأوضحت «فوربس» أن فندق «سانت ريجيس أبوظبي»، يقدم جناحاً تبلغ مساحته 12,056 قدماً مربعة مفروشاً بسجاد صوف مصنوع يدوياً، ويضم سبا على أحدث طراز وقاعة سينما تتسع ل 5 أشخاص، بالإضافة إلى خدمة الخادم الشخصي التي ستضمن تلبية جميع احتياجاتك أثناء إقامتك في الفندق.

وبالنسبة للجناح الملكي في برج العرب، فتبلغ مساحته 8,499 قدم مربعة ويضم غرفتي نوم إضافة إلى درج رخامي مذهب ومصعد داخلي وقاعة سينما خاصة. ويحتوي الجناح أيضاً على إضافات فاخرة، مثل دش بخمسة رؤوس، وأسّرة سويدية فاخرة، وأغطية من القطن المصري.

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