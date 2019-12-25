44590 صفقة بيع عقاري في دبي خلال 12 شهراً بـ 76.6 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «داتا فايندر»، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، عن بوادر تحسّن واضح يشهده السوق العقاري في دبي؛ حيث سجلت ال 12 شهراً السابقة أكبر عدد من الصفقات العقارية في تاريخ دبي العقاري، وذلك بناءً على تحليل المعلومات الحكومية المتاحة للعامة.

سجلت دبي ما مجموعه 44590 صفقة عقارية منذ نوفمبر 2018 وحتى نوفمبر 2019، وهو أكبر عدد للصفقات المسجّلة خلال 12 شهراً في تاريخ سوق دبي العقاري منذ أن أصبحت بيانات عمليات البيع متاحة للعامة.

كما شهدت الفترة الممتدة من يناير وحتى 30 نوفمبر هذا العام بيع 36799 عقاراً سكنياً، وهو ثاني أعلى رقم بعد الرقم المسجّل في عام 2017، حين تم بيع 37388 وحدة سكنية في المجمل. إلّا أن إضافة العمليات المسجلة في شهر ديسمبر، قد تجعل من عام 2019 صاحب الرقم القياسي لعدد عمليات بيع العقارات السكنية المسجلة خلال 10 سنوات.

هذا وكشفت مجموعة «بروبرتي فايندر» أيضاً عن تسجيل صفقات البيع العقارية في دبي خلال شهر نوفمبر أعلى مستوى خلال 11 عاماً بمجموع 5037 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي عدد صفقات البيع خلال أكتوبر الذي سجل 4774 صفقة، وسبتمبر الذي شهد 4007 صفقات. وتشير جميع هذه المؤشرات إلى أن سوق العقارات في دبي يستعدّ للزخم الكبير المرتقب قبل معرض «إكسبو 2020».

ويُمكن أن يُعزى الارتفاع الكبير في حجم الصفقات العقارية منذ شهر سبتمبر 2019 إلى التأثير الإيجابي الذي تركه قرار تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري»، التي تهدف إلى وضع خطة طويلة لرسم مستقبل القطاع، على ميول السوق.

قيمة الصفقات المسجّلة

شهد نوفمبر 2019 القيمة الأكبر للصفقات العقارية المسجّلة حتى يومنا هذا أيضاً، إذ بلغت 9.27 مليار درهم؛ وأتى فبراير في المرتبة الثانية بقيمة صفقاتٍ بلغت 8.71 مليار درهم في دبي وفقاً لمؤسسة «داتا فايندر». هذا وحلّ أكتوبر في المرتبة الثالثة بقيمة صفقات بلغت 8.68 مليار درهم، بينما سجّل أغسطس أقل قيمة حتى الآن بلغت 4.27 مليار درهم فقط. ويُمكن أن يعزى ذلك إلى الركود الذي يشهده سوق الصفقات عموماً خلال أشهر الصيف.

وبلغت قيمة صفقات البيع المسجّلة في دبي حتى 30 نوفمبر للعام الحالي 76.6 مليار درهم، وذلك وفقاً للبيانات الحكومية المتاحة للعامة. ويُستثنى من ذلك صفقات الرهون العقارية ومنح الأراضي وغيرها. ويشير هذا الزخم الهائل في صفقات البيع إلى تحسّن ثقة المستهلكين في السوق، وذلك عقب انخفاض أسعار العقارات والزيادة الكبيرة في العرض المطروح في السوق، فضلاً عن خطط السداد الملائمة التي يطرحها المطوّرون ومعدلات الفائدة المنخفضة التي يعرضها مقدّمو قروض الرهن العقاري. وساهمت جميع هذه العوامل في تعزيز ثقة المشترين للاستثمار في السوق العقاري بدبي خلال الأشهر القليلة السابقة لمعرض «إكسبو 2020».

وقالت لينيت عباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: سنشهد استمراراً في تزايد عدد الصفقات العقارية شهرياً أثناء دخولنا في عام 2020، كما سنرى ميل العديد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين لشراء العقارات في دبي. وأتوقع ميل الأسعار للاستقرار أيضاً مع دخولنا الربع الثاني من عام 2020.

من ناحيةٍ أخرى، ساهمت الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ومصرف الإمارات المركزي في زيادة الطلب أيضاً؛ حيث لاقت القوانين الجديدة مثل تأشيرة الإقامة لعشر سنوات التي تتجدّد تلقائياً ضمن نظام البطاقة الذهبية وتأشيرة الإقامة طويلة الأمد للمتقاعدين وتأشيرة الإقامة لمشتري العقارات ونظام «مُلّاك» الإلكتروني لتنسيق رسوم الخدمة، ترحيب المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. كما ساهمت قرارات تخفيض رسوم التسوية المبكرة للرهون العقارية وإلغاء شرط الحد الأعلى للسن المرتبط بسداد الرهون العقارية أيضاً بالتأثير إيجاباً على حركة السوق.