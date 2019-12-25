إغلاق بطاقة الائتمان وحده لا يكفي..تحذير من إهمال «ورقة إبراء ذمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

لا يكفي أن تقوم بإغلاق بطاقتك الائتمانية، وتركن بعدها للراحة مطمئن البال بأنه لم يعد عليك أي التزامات تجاه هذه البطاقة، وأنها ألغيت كلياً من قائمة التزاماتك المصرفية. وكثيرة هي الحالات التي تثبت هذا الأمر فليس من المستغرب أن تردك وبعد أشهر من إغلاق البطاقة رسالة تطلب منك سداد مبلغ ما مستحق على البطاقة التي أحلتها أنت إلى طي النسيان.

تفاجأ عميل أحد البنوك في الدولة برسالة بريدية تشعره بأن عليه مبلغاً من المال يقل عن 100 درهم، مستحق على بطاقة أغلقها قبل عدة أشهر، وبأن المبلغ المستحق لم يؤثر في الحد المسموح له للبطاقة الذي بقي كما هو، ما افترض معه أن في الأمر خطأ وقع فيه البنك، فعلاوة على مضي أشهر على إغلاق البطاقة تأتيه هذه الرسالة، وعليه مبلغ مستحق لم يؤثر في الحد الائتماني المسموح به.

وأكدت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن على العميل أن يتأكد من أن البطاقة أغلقت تماماً بمراجعة البنك بعد 40 إلى 45 يوماً من إغلاق البطاقة قائلة، إن البنوك عادة ما تشعر العملاء بذلك وتبلغهم بضرورة مراجعتهم بعد هذه المهلة للتأكد من أن البطاقة بالفعل أغلقت تماماً، وأكدت أهمية حصول العميل على ورقة إبراء ذمة تفيد بإغلاق البطاقة تماماً، ليتأكد من عدم وجود أي رسوم لم يتم تحميلها على البطاقة ولكي يخلي مسؤوليته كلياً من الأمر.

وقالت إن تسوية المطالبات الكاملة على البطاقة يمكن أن يستغرق فترة من 40 إلى 45 يوماً، كما إن ترحيل الرسوم المترتبة على البطاقة من الممكن أن يستغرق مثل هذه الفترة، لذا على العميل مراجعة البنك، ليكون مطمئناً كلياً إلى إغلاق البطاقة دون أن يكون عليه أي التزامات.

ولفتت إلى أن الرسوم عادة لا يتم خصمها من الحد الائتماني للبطاقة، كما في حال هذا العميل إذ لم يتأثر الحد الائتماني المسموح له على البطاقة.

وحول أسباب تأخر إشعار البنك للعميل بوجود التزامات عليه، قالت الهرمودي إن الأمر يعود لسياسة البنك نفسه في التعاطي مع هذه الأمور، فربما يقرر تنظيف كافة حساباته في فترة ما من العام أو يكون يحدثها ويسويها بشكل دوري ما يبرر سبب تأخير إشعار العميل. وربما يعتمد البنك إلغاء الالتزامات التي تقل عن قيمة معينة بدون العودة للعميل أو لا يقرر ذلك فلكل بنك سياساته على هذا المستوى.

وعادت وأكدت أن على العميل أن يقوم بما عليه بأن يتأكد دوماً من حصوله على إبراء ذمة يثبت أن بطاقته الائتمانية تم إغلاقها دون أي التزامات يمكن أن يتم تحميلها عليه لاحقاً. ولفتت إلى أهمية هذه الخطوة لمنع حدوث أي تلاعب ببطاقات العملاء يمكن أن تتبع طلب إغلاقها.