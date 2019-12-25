«اتصالات» تخطط لرفع نسبة التوطين لـ 50% خلال عامين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تخطط مجموعة «اتصالات» للوصول بنسبة التوطين إلى 50% خلال العامين المقبلين، مقارنة بنحو 48% حتى منتصف 2019، فيما بلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال ب«المجموعة» نحو 757 مواطناً، كما يعمل أكثر من 902 مواطن بالتخصصات التقنية والفنية بنحو 53% من إجمالي العاملين الفنيين ب«المجموعة».

ووصلت نسبة المواطنين إلى 74% من الدرجات القيادية العليا و50% من الدرجات القيادية المتوسطة، فيما انضم إلى فريق مجموعة «اتصالات» ما مجموعه 82 مواطناً خلال 2018 و2019 في كافة الإدارات.

وقال يونس عبد العزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «اتصالات» رداً على أسئلة ”الخليج 365”: إنه من غير الوارد الاستغناء عن مواطنين بالشركة بسبب التطورات التقنية الحديثة، فيما تعمل «المجموعة» على تطوير مهارات جميع المواطنين بما يواكب هذه التطورات.

وقال النمر: إن عدداً من المواطنين يعملون بمناصب قيادية عليا في الشركات التابعة لمجموعة «اتصالات» في الدول التي توجد بها مؤكداً أن رفع معدلات التوطين في «اتصالات» تعد من أعلى النسب في القطاع التجاري في الدولة.

وقال النمر: تعمل «اتصالات» ضمن مفهوم واضح للتوطين حيث تؤمن بمبدأ التوطين الهرمي، أي ضرورة وجود الموظف المواطن في كافة المواقع والإدارات سواء المالية أو الهندسية أوالفنية أو التسويقية، بحيث توفر قاعدة غنية ومتعددة من الكفاءات والخبرات في كافة المجالات، من هنا تقوم «اتصالات» بدراسة دورية لاحتياجات الشركة من الكفاءات الوطنية وعلى كافة المستويات.

وأكد أن«اتصالات»عملت منذ تأسيسها على تشجيع المرأة الإماراتية وتطوير مهاراتها وتمكينها في العمل، مشيراً إلى أن نسبة المواطنات العاملات تصل إلى نحو 73% من إجمالي عدد الموظفات بالشركة بنحو 733 مواطنة.

وأشار النمر إلى أن«اتصالات»واكبت مسيرة التطور التي شهدتها الإمارات منذ قيام «الاتحاد» وتؤمن الشركة أن العنصر المواطن هو النواة الأساسية لبناء وريادة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، كما تنتهج استراتيجية طموحة لاستقطاب المواطنين عبر توفير بيئة عمل لتنمية مهاراتهم وبقائهم في وظائفهم.

وأوضح النمر أن «اتصالات» عكفت على تبني رؤية طموحة لزيادة نسبة تأهيل وتدريب المواطنين على التّقنيات الرقميّة المتطوّرة والتي من بينها تخصصات الحوسبة السحابيّة وشبكات الجيل الخامس ومعالجة البيانات الضّخمة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، سعياً إلى تلبية احتياجات وظائف المستقبل التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة وقد حققت الشركة في هذا المضمار نتائج ملموسة.

وقال يونس عبد العزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة«اتصالات»: إن التّدريب والتّطوير يمثل أولويّة استراتيجية وركناً أساسياًّ في«اتصالات»، حيث يتم توفير العديد من البرامج لتطوير المهارات، ومنذ بداية 2019 تم الحاق أكثر من 1400 من مواطني الدولة لبرامج تدريبية غطت ما مجموعه 3533 يوماً تدريبياً كما عقدت «اتصالات»اتفاقيات مع عدد من كبرى المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم بغرض توفير البرامج التأهيلية والتدريبية لكوادرها البشرية وقد ضم برنامج «قادة المستقبل» منذ إطلاقه في عام 2004 وحتى عام 2019 نحو 516 من نخبة الموظفين 90% منهم من المواطنين.