«الإمارات دبي الوطني» بنك العام في الدولة 2019

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن فوزه بجائزة «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019» من جوائز مجلة «ذا بانكر» الشهرية الصادرة عن «فاينانشال تايمز»، وذلك تقديراً لأدائه المالي القوي ونهجه الرائد على صعيد الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية.

وقالت مجلة «ذا بانكر»: جاء قرار الحكّام تقديراً لمبادرة البنك إلى تطبيق منظومة العمل المصرفي المفتوح والتغييرات المرافقة التي شملت نموذج أعماله وبنيته التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نفخر بفوزنا بجائزة «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019» للمرة الرابعة من مجلة «ذا بانكر» المرموقة. وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على الجهود الحثيثة التي يبذلها موظفونا لضمان ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة القطاع المصرفي بالمنطقة على صعيد تجربة العملاء والابتكار الرقمي والمسؤولية المجتمعية والمؤسسية. وبينما نتهيأ لاستقبال إكسبو 2020 دبي، سنواصل بالتأكيد تعزيز عروضنا وخدماتنا لنكون البنك المفضل للعملاء والموظفين والمساهمين.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد حقق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 63% في صافي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 12.5 مليار درهم. وحقق البنك إنجازات مميزة خلال العام.