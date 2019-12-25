«مركز دبي العقاري» يستخدم معايير «الاتحاد للمعلومات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأ «مركز دبي العقاري»، أحد أذرع شركة أ.ر.م. القابضة، باستخدام معيار جديد في القطاع العقاري وهو الاستفادة من التقرير والتقييم الائتماني، من خلال الاشتراك في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB). ويهدف المعيار الجديد إلى تقييم المخاطر المرتبطة بمدى التزام المستأجرين بدفع مستحقاتهم المالية وتجديد عقود الإيجار الحالية بشكل أفضل، ليصبح بذلك مركز دبي العقاري أول شركة عقارية شاملة وخاصة في دبي تشترك في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية: يعتبر مركز دبي العقاري من أبرز الشركات العقارية الخاصة في دبي التي ستقوم باستخدام التقرير والتقييم الائتماني في إدارة الممتلكات العقارية. وستوفّر البيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات، رؤية مستقبلية حول قدرتهم على سداد المستحقات في الوقت المحدد. ويعتبر ذلك بداية لتحوّل إيجابي في قطاع تأجير العقارات، حيث سيحصل المستأجر بلا شك على مزايا إضافية عند الحفاظ على تقييم ائتماني مرتفع وتاريخ ائتماني جيد. والجدير بالذكر أن أسواق العقارات العالمية تستخدم التقييم الائتماني كمؤشر رئيسي لتحديد الأهلية والجدارة الائتمانية للمستأجر، ويسرّنا أن مركز دبي العقاري قد قام بتبنّي هذه الممارسات؛ مما سيعود بالفائدة على المركز وعلى عملائه في دبي.