الصناعات الإماراتية.. قلاع اقتصاديـة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

ترجح كفة الإمارات، كعادتها، على موازين المقارنات في العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع الصناعي الذي يمضي قدماً ومنذ مطلع سبعينات القرن الماضي مساهماً كبيراً واستراتيجياً في الناتج الوطني ومتحدثاً رسمياً بشعار صنع في الإمارات في مئات الأسواق العالمية، كما باتت الإمارات بمصداقيتها وسمعتها ملاذاً آمناً للاستثمارات عامة والصناعة خاصة.

انتقلت الإمارات وخلال سنوات قليلة من اقتصاد ريعي قائم على عائدات النفط وصناعة من السفن الخشبية إلى عصر القلاع الصناعية العالمية العملاقة مثل: صناعة أجزاء الطائرات والكيانات العالمية المتخصصة في صناعات: الألمنيوم والكابلات والزجاج والدهانات والأسمنت ومواد البناء والأنابيب وتجميع السيارات والأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية التي تحمل شهادات عالمية مرموقة في الجودة.

وحفرت الإمارات اسمها على رأس قائمة صناعات تجمع بين العراقة والعصرية من أبرزها: صناعة اليخوت والقوارب والسفن والتمور والحلويات والعطور والأثاث والمفروشات ومواد العناية الشخصية والتجميل، فضلاً عن الصناعات المتعلقة بقطاعات التعبئة والتغليف.

وبفعل الاستراتيجيات والرؤى بعيدة المدى، انتقلت الإمارات من الصناعات التقليدية المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات ومواد البناء والألمنيوم والكابلات وأنابيب وخزانات النفط والمياه والأسمدة إلى الصناعات المستقبلية التي ستسود ربما لقرن مقبل مثل: صناعة الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والتاكسي الطائر والطائرات الموجهة والمعتمدة جميعها على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى ألواح الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والأدوية والصناعات الاستراتيجية الثقيلة.

واعتماداً على قوانينها وتشريعاتها العصرية التي تحفظ حقوق المستثمرين، حظيت الإمارات بثقة كبريات الشركات الصناعية الكبرى، عبر احتضان المقرات الإقليمية لهذه الشركات والتي من بينها شركات صناعية عالمية مثل: «جنرال الكتريك» و«شنايدر» و«سيمنس» و «يونيليفر» و«هايبر لوب ون» وغيرها العشرات من الشركات العالمية الكبرى.

واستطاعت صناعة الإمارات تصنيع آلاف المنتجات، تصدر ومنذ عشرات السنين إلى أسواق العالم والمنطقة، فيما تنافس مثيلاتها في أسواق الدول الصناعية الكبرى والتي من بينها الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ودول أوروبية مشهود لها بالعراقة في الصناعة، والتي من بينها صناعة الكابلات النووية السلمية والزجاج الموفر للطاقة، وصولاً إلى منتجات حليب النوق ومشتقات الألبان والشوكولاتة.

وترصد ”الخليج 365” مجرد نماذج مضيئة لأبرز الصناعات الإماراتية، من باب تأكيد المؤكد.

