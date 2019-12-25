شكرا لقرائتكم خبر عن «اليوان الرقمي» يخفض «بتكوين» 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «اليوان الرقمي» يخفض «بتكوين» 2% تاريخ النشر: 25/12/2019 استمع انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع خسائر بنحو 2% في قيمة «البتكوين». ويأتي أداء العملات الرقمية بالتزامن مع تصريحات رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني مو شانج شون بأن «اليوان» الرقمي جاهز للتجربة.

وأضاف أنها ستصبح العملة الرقمية للبنك المركزي في الصين كما ستكون مختلفة عن «البتكوين» وغيرها من العملات، وأوضح شانج شون أن العملة الصينية الرقمية لن تكون مشابهة بأيّ شكل لعملة فيسبوك الرقمية «ليبرا».

وكانت الصين أوقفت استخدام العملات المشفرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، استعداداً لطرح العملة الإلكترونية الخاصة بها.

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