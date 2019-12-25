«إيدج».. مرحلة جديدة في مسيرة الصناعات الأمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في نوفمبر 2019 مجموعة «إيدج» التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات لاعباً عالمياً بارزاً على صعيد التكنولوجيا المتقدمة.

ونظراً لما تسفر عنه الحقبة الرقمية من تحديات وفرص غير مسبوقة، تهدف مجموعة «إيدج» إلى تطوير القدرات الكامنة في طيف واسع من الصناعات. وابتداءً من الابتكارات الريادية في قطاع الدفاع ذي الاستثمارات الضخمة، مع تخصيص الأولوية للأمن الوطني.

وتجمع «إيدج» بين أكثر من 25 مؤسسة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات و«توازن»القابضة، ومؤسسات مستقلة أخرى.

وستوفر «إيدج» استثمارات مكثفة في مختلف مناحي البحث والتطوير، وستقيم شراكات أعمق مع متعهدي قطاع الدفاع وصانعي المعدات الأصلية الرائدين على مستوى العالم وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوساط الأكاديمية على حد سواء كما تسعى إلى تسريع وتيرة الابتكارات من خلال جذب صفوة خبراء القطاع وأصحاب الكفاءات من حول العالم، من أجل المساعدة في تطوير باقة واسعة من المنتجات العصرية، بدءاً من وضع التصورات وانتهاءً ببناء القدرات في مجالات شتى، عن طريق قطاعاتها الأساسية الخمسة: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

وتنوي المجموعة تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية السيبرانية وإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم الروبوتات والمواد الذكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها.

من جهة أخرى، يشكل الاستثمار في الصناعات الدفاعية والأمنية أحد أهم التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات منذ عقود، ليس لما تمثله هذه الصناعات من مردود تنموي يواكب تطلعات الدولة لمرحلة ما بعد عصر النفط فقط، وإنما لما تنطوي عليه هذه الصناعات من قيمة سياسية واستراتيجية كبيرة، باعتبارها ركيزة حيوية للسيادة الوطنية.

وتعمل الدولة على توفير مقومات عديدة لا تتوافر في كثير من الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والعمل على توطينها، وبناء قاعدة من الكوادر المواطنة المؤهلة للانخراط في هذه الصناعات.

وتأتي أهم المراحل التي مرت بها الصناعات الدفاعية بداية من الهيئة العربية للتصنيع في سبعينات القرن الماضي، ومروراً بالتعاون مع بعض دول الخليج، وانتهاء بالتوجه المستقل لبناء قاعدة متطورة من الصناعات الدفاعية، وصولاً إلى مرحلة التصنيع الكامل من خلال المنافسة في الأسواق العالمية، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، في تطوير الصناعات الدفاعية. ومن بين أهم المقومات التي ترتكز عليها الصناعات الدفاعية في الإمارات، والقطاعات الرئيسية لهذه الصناعات، سواء في ما يتعلق بصناعة الطائرات والأسلحة والذخائر، أو أنظمة الجنود، أو صناعة الإلكترونيات وتقنية المعلومات والاتصالات، أو صناعة الآليات البرية وصناعة السفن والأنظمة البحرية، والتي تشير في مجملها إلى أن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة في مسيرة التقدم الحضاري.