شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار إلى ثروته في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، 17 مليار دولار إلى ثروته في عام 2019 حتى 23 ديسمبر الجاري. وذكر مؤشر المليارديرات لوكالة (بلومبرج) للأنباء أنه بهذه الإضافة، بلغت ثروة أمباني نحو 61 مليار دولار. وفي المقابل، نمت ثروة جاك ما، مؤسس مجموعة «علي بابا» بقيمة 11.3 مليار دولار. (د ب أ)

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