«لوتاه» تقدّم مركزاً للمطاعم والتسوق في مجمع دبي للاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة لوتاه للتطوير العقاري، عن مركز يضم مطاعم ومحال تسوق في مشروع «إيوان ريزيدنس» الواقع في مجمع دبي للاستثمار.

وسيتكون هذا المركز الجديد من طابقين بمساحة تبلغ 1400 متر مربع، فيه العديد من المطاعم ومحال التسوق، حيث ستتوافر شاحنات الطعام في الناحية الأخرى من الطريق، ما يسهل وصول جميع المقيمين في مجمع دبي للاستثمار إليها.

قال صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي في شركة لوتاه للتطوير العقاري: نحن متحمسون بشأن هذا المركز في «إيوان ريزيدنس» حيث إنه يعكس تجربة فريدة من نوعها لأسلوب الحياة الذي يبحث عنه الناس. وإننا على ثقة أنه من خلال هذا المركز، ستحرص لوتاه للتطوير العقاري على تلبية الطلب المتزايد على المطاعم ومحال التسوق في مجمع دبي للاستثمار.

وأضاف لوتاه أن الطلب على المرافق السكنية والتجارية واللوجستية آخذ في التصاعد في مجمع دبي للاستثمار، مشيراً إلى التزام الشركة بتقديم مستوى غير مسبوق لوسائل الراحة للمقيمين هناك.

ووفقاً للوتاه، فقد اختارت الشركة مجمع دبي للاستثمار كموقع لمشروعها الجديد، نظراً للمجموعة الواسعة من الفرص والخدمات التي تتوافر للشركات والمقيمين هناك.

علاوة على ذلك، فإن الطلب يتزايد على منطقة مجمع دبي للاستثمار نظراً لسهولة الوصول إليه وموقعه الاستراتيجي الواقع بالقرب من المناطق التي يزدهر فيها النشاط التجاري، مثل مدينة دبي للإنتاج، ومطار آل مكتوم الدولي، والمنطقة الحرة في جبل علي، فضلاً عن إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن يلعب دور المحرك الرئيسي في اقتصاد دبي.