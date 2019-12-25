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ترامب وشي يعتزمان حضور حفل توقيع اتفاق التجارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وشي يعتزمان حضور حفل توقيع اتفاق التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه ونظيره الصيني شي جين بينج سيحضران مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي تم التوصل إليه هذا الشهر.

وأبلغ ترامب الصحفيين «سنقيم حفل توقيع.. نعم».

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«سنلتقي معاً في نهاية المطاف وسيكون لدينا توقيع أسرع لأننا نريد إنجازه. الاتفاق تم الانتهاء منه وتجري فقط ترجمته في الوقت الحالي».

وفي الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن ممثلين من البلدين سيوقعون «المرحلة 1» من اتفاق التجارة في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني.

ولم تؤكد بكين حتى الآن عناصر محددة في الاتفاق نشرها مسؤولون أمريكيون. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إن التفاصيل ستعلن بعد التوقيع الرسمي. (رويترز)

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