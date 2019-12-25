«إمباور» تُرسي عقوداً بـ 1.13 مليار درهم خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن توقيع مجموعة عقود بقيمة 1,13 مليار درهم خلال 2019، مع عدة شركات، شملت الاستشارات الهندسية، وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد، وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات، وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في دبي، إضافة إلى بناء غرف تبادل الطاقة الحرارية (ETS)، وشراء الأنابيب وغيرها الكثير.

ويعكس الارتفاع الكبير في عدد تعاقدات «إمباور»، خلال 2019، الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، والتي تساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى انتشار الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

كما كانت «إمباور» قد وقعت صفقة جديدة مع شركة«تراين» لتوريد أجهزة تبريد صديقة للبيئة بطاقة تصل إلى 110000 طن، حيث سيتم استخدام الأجهزة الجديدة في مشاريع الشركة في مناطق «تيكوم سي»، و«مركز دبي المالي العالمي»، و«منطقة الإنتاج الإعلامي العالمية»، و«فندق شاطئ جميرا».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن إمباور شهدت نمواً ونجاحاً كبيرين بوتيرة متسارعة في الطلب على خدمات تبريد المناطق، في ظل الخطط والاستراتيجيات الطموحة، التي اعتمدتها المؤسسة، لتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، التي تهدف للتحول إلى اقتصاد أخضر».