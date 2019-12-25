«مالية الشارقة» تربط الأداء الفردي بالرؤية الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن سعيها لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية، طبقت دائرة المالية المركزية في الشارقة منهجية بطاقات الأداء المتوازن على المستوى الفردي وربطها بأهداف الدائرة الاستراتيجية، وذلك لقياس مدى مساهمة كل موظف في تنفيذ الاستراتيجية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إمارة الشارقة.

وأطلقت الدائرة الآلية الجديدة لقياس الأداء المؤسسي ضمن مشروع «أدائي»، والذي يرتكز على ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات، والابتكار، ورضا المتعاملين، وإدارة المهام.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة: «يأتي تطبيق هذه المنهجية المبتكرة ضمن حرص الدائرة المستمر على تحويل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحقيق التميز والريادة في الأداء إلى خطط عمل وبرامج تتعزز معها المكانة الريادية لحكومة الشارقة».

وبيّن آل علي أن الدائرة ومن خلال ربط جميع المحاور بأداء الوحدات التنظيمية وبالأداء الفردي، تحقق نقلة نوعية في مجال قياس الأداء المؤسسي والفردي، والذي يجعلها من أوائل المؤسسات في تبني هذا النظام، وذلك بعد أن تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات التميز والأداء المؤسسي.

وأكد آل علي أن الدائرة تحرص بشكل دائم على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في كافة المجالات، وتسعى دائماً إلى تطبيق ما يدعم تحقيق الريادة والتميز، وقال: «إن هذه المشاريع النوعية ستنقل الدائرة إلى مستوى جديد من التنافسية لتكون بمثابة نموذج يحتذى لكافة المؤسسات الراغبة بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأداء والجودة والتميز والابتكار، بالإضافة إلى كافة المجالات المالية والمحاسبية».

وأوضحت نيلا المريخي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الدائرة، أن مشروع إسقاط الاستراتيجية على المستوى الفردي يعتبر من المشاريع النوعية ذات الفعالية العالية، إذ يسهم بفسح المجال أمام جميع الموظفين بالمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية وربط أدائهم الفردي بالأداء المؤسسي والذي يتلاءم مع توجهات الدائرة المالية بتحقيق التميز في مجال إدارة الأداء.

وبيّنت المريخي أن الدائرة عملت على إعداد مقارنات معيارية عديدة لاستحداث آلية متابعة مشاريع مناسبة لبيئة العمل فيها، منوهة بأن إضافة هذه المحاور ضمن قياس أداء الوحدات التنظيمية أسهم بشكل فعّال في إشراك الموظفين في العملية التطويرية ودفع عجلة الابتكار بالدائرة لتحقيق الريادة في مجال التميز المؤسسي.

وتتمثل رؤية دائرة المالية المركزية بالشارقة في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية وبالاعتماد على خمسة توجهات استراتيجية رئيسية هي: الاستقرار والاستدامة المالية، والخدمات المالية المبتكرة، والبيئة الداخلية المحفزة، والاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق توجهات إمارة الشارقة وإشراك المجتمع.