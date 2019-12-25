عملاء «حديد الإمارات» منتشرون في 40 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، ويقع مقرها في أبوظبي. وتنتج الشركة منتجات حديد متطورة، وتوفر خدمات وحلولاً مبتكرة لعملائها المنتشرين في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتأسست «حديد الإمارات» في عام 1998، وتمت عملية تشغيل المنشأة الأولى لدرفلة الحديد في هذا المصنع في شهر أكتوبر من عام 2001 بطاقة إنتاجية بلغت حينها 500 ألف طن متري سنوياً. وحققت نمواً سريعاً خلال فترة وجيزة لتتحول من شركة تقتصر عملياتها على إعادة تشكيل قضبان الصلب المستوردة إلى مجمّع متكامل لصناعة الصلب الذي ينتج حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية، بما في ذلك الألواح الارتكازية؛ وذلك بالاعتماد على الحلول الحديثة والمستدامة في التعامل مع التحديات الصناعية التقليدية، وشكل تميّز «حديد الإمارات» في مجالات الصحة والسلامة والابتكار والتكنولوجيا عاملاً مهماً في استمرارها بتوفير منتجات ذات قيمة عالية لمختلف الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين.

وتعمل «حديد الإمارات» على بناء مستقبل الإمارات، والمساهمة في تطبيق أهداف «خطة أبوظبي»؛ و«مئوية الإمارات 2071»؛ من خلال رفد الأسواق والقطاعات المحلية بالمنتجات المتميزة والمبتكرة، فضلاً عن استقطاب مواطني دولة الإمارات، وتعزيز مواهبهم وتطويرها؛ للمساهمة في توطين هذه الصناعة الثقيلة.

وتمكنت الشركة منذ عام 2012 من زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها إلى 3.5 مليون طن متري سنوياً؛ وذلك بعد استثمار ما قيمته 11 مليار درهم، وتدشين توسعتين جديدتين لمصانع الشركة.

وتغطي شركة «حديد الإمارات» 60% من متطلبات السوق المحلية لمنتجات الحديد عالية الجودة، بما فيها قضبان الأسلاك وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية. وتواصل الشركة زيادة قدراتها وكفاءتها إلى جانب توسيع محفظة أعمالها؛ وذلك من خلال تعزيز ثقافة الابتكار التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في عملياتها التشغيلية.

وتضع «حديد الإمارات» التزاماتها تجاه حماية البيئة والمحافظة عليها في مقدمة أنشطتها؛ حيث حصلت في هذا الإطار على وثيقة عضوية «كلايمت أكشن» من قبل المنظمة العالمية للحديد والصلب؛ وذلك تقديراً لجهودها في الحد من الأثر البيئي لأنشطتها الصناعية. كما حصلت أيضاً على شهادة حماية البيئة، وشهادة «يو كيه كيرز» للاستدامة البيئية منذ عام 2010.