إطلاق دليل إجراءات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ورشتي عمل الأولى بشأن إطلاق دليل إرشادي يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة لأنشطة التحميل والتفريغ للموانئ الخاصة والتابعة للمنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي والثانية بهدف توعية المنشآت الصناعية في الإمارة حول «الحوادث الخطيرة التي تقع في منشآت القطاع الصناعي».

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إن الورشة الأولى تأتي في إطار جهود الدائرة لتطوير وإعداد دليل إرشادي بالتعاون مع شركة موانئ أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات ومعايير إرشادية للقطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتوفير أعلى معايير الأمن للأنشطة الاقتصادية والصناعية في أبوظبي.

وأوضح أن الدليل الإرشادي يتضمن معلومات فنية حول التشغيل الآمن لأنشطة التفريغ والتحميل في الموانئ التجارية غير النفطية، بما يعزز معايير الأمن والسلامة وتقليل الحوادث الناجمة عن هذه الأنشطة الحيوية مشيراً إلى أن الورشة شارك فيها ممثلون عن 14 منشأة صناعية لديها أنشطة.

وذكر المنصوري أن الدليل الإرشادي يتضمن إجراءات السلامة في إدارة الأنشطة في الموانئ خلال عمليات المناولة والتخزين العامة للبضائع وإرشادات أمن الموانئ وسيتم توفير نسخة إلكترونية من الدليل على موقع مكتب التنمية الصناعية، كما تم تعميمه من خلال قاعدة بيانات المنشآت الصناعية لدى المكتب.

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وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، بصفتنا مشغل موانئ عالمياً، نلتزم بالتميز في سلامة وأمن العمليات في إمارة أبوظبي، حيث تعد مشاركتنا في إعداد الدليل الإرشادي الجديدة لمكتب التنمية الصناعية - فيما يختص بترخيص وتشغيل الموانئ التجارية غير النفطية- دليلاً آخر على ثقافة القيادة في صناعة موانئ أبوظبي لتكون أسرع وأكثر ربحية وأكثر أمانًا.

وبشأن مشروع تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وضمن دوره كجهة مخولة من مركز أبوظبي للصحة العامة في متابعة تطبيق النظام في قطاع الصناعة، نظم مكتب تنمية الصناعة ورشة حول الحوادث الخطيرة في اليد والأصابع والمعصم في منشآت القطاع الصناعي شارك فيها ممثلون عن أكثر من 100 منشأة صناعية لديها أنشطة مهنية مختلفة، قد تتسبب في تعرض العاملين إلى إصابات خطيرة ينتج عنها إصابات بليغة أو قطع في الأطراف.

وشملت هذه الندوة عروضاً تقديمية من قبل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ومركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي، تم خلالها استعراض إحصائيات حول الحوادث التي استقبلتها المراكز الصحية في الإمارة وأنواعها.

وأشارت هذه الإحصائيات التي تمتد من الأعوام 2014 إلى 2018 إلى أنّ الحوادث التي تصيب اليد والأذرع تشكّل ما يقارب 50% من إجمالي الحوادث التي تقع في القطاع الصناعي لإمارة أبوظبي كما وجد بأنّ هذه الحوادث الخطيرة غالباً ما تنتج عن إصابات أو جروح عميقة في الأصابع، والتي عادةً ما تكون نتيجة استخدام الماكينات والآليات في مكان العمل. علماً بأنّ هذه الإحصائيات أوضحت أيضاً بأنّ الأكثر تعرّضاً لمثل هذا النوع من الحوادث هم فئة العمال الذكور الذين يتراوح عمرهم من 25 إلى 34 سنة.

وعلى هامش الورشة عقدت حلقة نقاش شارك فيها ممثلون عن مكتب تنمية الصناعة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وممثل عن إحدى بيوت الخبرة العالمية المختصة في مجال السلامة و إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ممثلي لمنشأتين صناعيتين عاملتين في الإمارة.