افتتاح «فيرواي - السوق» في «الجبيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة سوق الجبيل بالشارقة عن افتتاح سوبر ماركت «فيرواي - السوق»، وهو الفرع الثاني له في دولة الإمارات، ويختص هذا المشروع المشترك بين مجموعة «كي بي بي او» ومجموعة شركات فاطمة، في توفير احتياجات المستهلكين من المستلزمات اليومية والأطعمة الطازجة والموسمية.

ويعد اختيار سوق الجبيل موقعاً ل«فيرواي - السوق»، تأكيداً على الأهمية المتزايدة التي يحظى بها سوق الجبيل من قبل المستثمرين، باعتباره وجهة لتسوق المنتجات الطازجة، إلى جانب أهميته كمعلم سياحي يجذب الزوار، وأكدت إدارة السوق أن شركة الشارقة لإدارة الأصول ترحب بجميع المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في الإمارة، أو افتتاح فروعهم فيها، ولاسيما في الأسواق التي تديرها الشركة وفي مقدمتها سوق الجبيل وسوق الحراج.

ومن خلال موقعه في سوق الجبيل، يخدم «فيرواي - السوق» السكان في المناطق المجاورة والمحيطة به كوجهة شاملة لجميع احتياجات التسوق، ويقدم مفهوماً متفرّداً من التجارب للمستهلكين التي تشمل كافة الاحتياجات المنزلية من أدوات التنظيف، ومستلزمات العناية الشخصية، والمعلبات إضافة إلى الوجبات الخفيفة.

ويعد سوق الجبيل أكبر سوق للمنتجات الطازجة في الشارقة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، ويحتل موقعاً استراتيجياً في قلب مدينة الشارقة، وهو وجهة عائلية وسياحية، مصمم لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية. ويوفر السوق لراحة العملاء، مواقف سيارات تستوعب ما يصل إلى 750 سيارة، كما يوفر كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، وأجهزة صراف آلي، وغرف صلاة، إضافة إلى صيدلية.