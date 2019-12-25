«ستراتا».. قيادة التحول في صناعة الطيران العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد «ستراتا للتصنيع» نموذجاً عالمياً في ولوج عالم الصناعات النوعية كشركة مساهمة خاصة لإنتاج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والتي تتخذ من مدينة العين مقراً لها وبالتحديد مجمع العين لصناعة الطيران «نبراس».

وتأسست «ستراتا»في عام 2009 وبدأت عملياتها التشغيلية في عام 2010، لكنها أبرمت عقود شراكة مع شركات عالمية ورائدة في مجال تصنيع معدات الطائرات الأصلية من بينها «بوينج»، و«إيرباص»، و «ليوناردو - فينميكانيكا لصناعة هياكل الطائرات»، فضلاً عن أنها مورد أساسي لشركات «بيلاتوس المحدودة للطائرات» و «إف إيه سي سي» و «سابكا» لصناعة الطيران و «ساب» لصناعة الطائرات.

وتعود ملكية «ستراتا» بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، الشركة العالمية التابعة والمملوكة لحكومة أبوظبي، والرائدة في مجال الاستثمار الاستراتيجي، وهي جزء من قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة في «مبادلة» والذي يهدف إلى تأسيس مركز رائد في مجال صناعة الطيران بأبوظبي.

وتتمثل رؤية شركة «ستراتا» في أن تكون الشركة الرائدة في قطاع تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، والشريك المفضل لدى عملائها، ما يمكنها من قيادة التحول في صناعة الطيران العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.



صنع في الإمارات



وتعتبر «ستراتا» من الشركات الوطنية الناشطة في مجال صناعة الطيران، تجسيداً مباشراً لرؤية القيادة الرشيدة التي عبرت عنها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً. كما تتطلع بأن تعزز شعار (صنع بفخر في دولة الإمارات) حول العالم عبر توظيف أفضل التقنيات والممارسات العالمية في القطاع الصناعي الإماراتي. وتقوم بذلك من خلال محاور مختلفة مثل:

على مدار الأعوام العشرة الماضية، استطاعت «ستراتا» تكريس موقعها في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسيين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. كما نجحت الشركة في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي من خلال مبادرة «صنع بفخر في دولة الإمارات»، إذ سلّمت «ستراتا» منذ عام 2009 أكثر من 3 آلاف شُحنة مكونة من 50 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. حيث شهد مجمع العين للطيران (نبراس) قبل عشرة أعوام انطلاق مسيرة «ستراتا للتصنيع» التي استطاعت وضع بصمتها على خارطة الصناعة المحلية والعالمية مدعومة بشراكات رائدة مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.

وحرصت «ستراتا» منذ بدء عملياتها على تسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق أرقى معايير التصنيع العالمية، ما يعكس تنافسية القطاع الصناعي في الدولة على المستوى العالمي.



شراكات متميزة



حققت شركة ستراتا إنجازات كبيرة في فترة قياسية، حيث تمكنت من تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران وعزّزت مكانتها كمورد أساسي لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي حيث أبرمت الشركة شراكات متميزة مع كبريات شركات صناعة الطائرات العالمية، وخلال عشر سنوات قامت الشركة بنمو عدد خطوط إنتاجها من خط إنتاج واحد عام 2010 إلى 13 خطاً بنهاية 2018، ونمو إمكانياتها الصناعية، حيث تقوم الشركة بصناعة أجزاء أساسية وثانوية لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة في عمليات التصنيع.

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أجيال المستقبل



انسجاماً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071، لعبت «ستراتا» دوراً محورياً في تطوير قطاع صناعة الطيران الوطني، وذلك بالتزامن مع عملها على تطوير الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية في قطاع الطيران.

وتوظف «ستراتا»، التي تشغل حالياً 13 خطاً للإنتاج، مع العلم أن الكوادر الإماراتية تمثل 58% من القوى العاملة، بينما تُشكل المواطنات ما يقارب 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الشركة لكوادرها باقة كبيرة من البرامج التدريبية، وذلك من خلال شراكتها مع جامعة الإمارات لتطوير برنامج مخصص لفنيي صناعة أجزاء هياكل الطائرات. ويمتد البرنامج لفترة 24 شهرًا ويضم مجموعة من المناهج النظرية حول أساسيات العمل في القطاع الصناعي، إلى جانب التدريب العملي على أرض المصنع بهدف تأهيل الفنيين كمهنيين متخصصين في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات. كما تتعاون «ستراتا» مع مؤسسات تعليمية أخرى لتقديم برامج التدريب المهني وورش العمل المتخصصة في قطاع صناعة الطيران بهدف بناء جيلٍ من المواهب المتميزة وتعزيز اهتمامهم للعمل في قطاع الطيران.

تعد «ستراتا» من الشركات الوطنية الرائدة في رعاية الكوادر الوطنية والاستثمار فيها وخصوصاً في قطاع صناعة الطيران. وتفخر بعدد الطلاب الإماراتيين الذين اختاروا «ستراتا» وجهتهم المفضلة للعمل، إذ يمثل ذلك دليلاً على نجاح الشركة في استقطاب الجيل المقبل من المهندسين والفنيين الذي سيضطلعون بدور محوري في رسم معالم مستقبل قطاع صناعة الطيران العالمي.

ترسيخ مكانة أبوظبي



وبإتمامها العقد الأول من مسيرتها الحافلة تحتفل «ستراتا للتصنيع» بالنجاحات، حيث تمكنت خلال 10 سنوات فقط، من المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لقطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال صناعة وتزويد كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية مثل «إيرباص» و«بوينج» بأجزاء من هياكل الطائرات التي تحمل شعار «صنع بفخر في دولة الإمارات». كما تفخر، كونها المورد الوحيد في العالم لأجزاء هياكل الطائرات التي تقوم الشركة بتصنيعها لكبرى شركات صناعة الطائرات.

وتؤكد «ستراتا» للعالم أن امتلاك الرؤية الواضحة والدقة والالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية تسهم في الارتقاء بقدرات صناعة أجزاء هياكل الطائرات إلى آفاق غير مسبوقة، وقد نجحت «ستراتا» خلال العقد الماضي في ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد وجدير بثقة أهم شركات صناعة الطائرات في العالم.

وحافظت ستراتا على سمعتها المرموقة في إدارة عمليات التصنيع عالية الجودة من خلال ضمان تلبية معايير ومتطلبات القطاع، كما اجتازت الشركة تدقيق البرنامج الوطني لاعتماد مزودي قطاع صناعة الطيران والدفاع (البرنامج العالمي للجودة والمعروف باسم «نادكاب») على الفحص غير المدمر لأجزاء هياكل الطائرات للمرة الخامسة على التوالي ودون أي ملاحظات.



منتجات «ستراتا»:



1. الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات«إيرباص إيه 330»

2. جنيحات طائرات «إيرباص إيه 330»

3. لوح تخفيف الرفع لطائرات «إيرباص إيه 330»

4. الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص إيه 350-900»

5. الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص إيه 350-1000»

6. الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات «إيرباص إيه 350-900»

7. الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص إيه 380»

8. الذيل العمودي لطائرات «إيه تي ار 72/‏42»

9. الدفات لطائرات «إيه تي آر 72/‏42»

10. أضلاع المثبت الأفقي والعمودي لذيل طائرة «بوينج 777»

11. أضلاع المثبت العمودي لذيل طائرة «بوينج 787»

12. الأسطح الخارجية لبطن طائرات «بيلاتوس بي سي 24»

13. الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «بيلاتوس بي سي24»