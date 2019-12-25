الأسهم تعود للتذبذب.. و12 شركة تحتكر الارتفاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عادت الأسهم المحلية إلى دوامة الارتفاع والهبوط المتكرر مع اقتصار الارتفاعات، أمس، على أسهم 12 شركة فقط في السوقين، اللذين رزحا ما بين ضغوط بيعية وجني أرباح سريعة على بعض الأسهم، ليتراجع مؤشر سوق دبي 0.18%، و«أبوظبي» 0.56%.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 221.4 مليون درهم، منها 137.9 مليون درهم في دبي، و83.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 96.8 مليون سهم، توزعت بواقع 73 مليون سهم في دبي، و23.8 مليون سهم في أبوظبي.

وأمام هذا الأداء الباهت، لوحظت حركة شراء أجنبية ومؤسساتية في سوق دبي، حيث ضخ الأجانب (غير العرب) أكثر من 27 مليون درهم محصلة شراء، والمحافظ 29.24 مليون درهم أيضاً.

وجرى تداول أسهم 52 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال 2296 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% عند مستوى 2777.44 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات العقار والبنوك والخدمات والتأمين والنقل والاستثمار والسلع.

ونزل قطاع العقار 0.36% مع نزول «أرابتك» 3.76%، و«داماك» 2.37%، و«ديار» 1.37%، و«الاتحاد العقارية» 1.06%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، بينما استقر كل من إعمار العقارية، وإعمار للتطوير عند إغلاقاتهما السابقة.

وهبط قطاع البنوك على نحو طفيف للغاية ب 0.01%، في الوقت الذي ارتفع الإمارات دبي الوطني 0.77%، واستقر دبي الإسلامي من دون تغيير.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.3% نتيجة انخفاض سوق دبي المالي 1.49%، فيما ارتفع شعاع كابيتال 1.04%، واستقر دبي للاستثمار من دون تغيير. وتراجع قطاع النقل 0.52% بفعل تراجع العربية للطيران 1.29%، والخليج للملاحة 0.48%، وذلك في مقابل ارتفاع أرامكس 0.28%.

من جانبه، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56% عند مستوى 5083.38 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات البنوك والعقار.

وهبط قطاع البنوك 0.89% بعد هبوط أبوظبي الأول 1.04%، وأبوظبي الإسلامي 0.37%، وذلك أمام استقرار أبوظبي التجاري من دون تغيير.

وتراجع قطاع العقار 0.45% إثر تراجع الدار 0.46%، ورأس الخيمة العقارية 0.23%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الطاقة 0.75% بدعم من مكاسب دانة غاز 0.65%، وأدنوك للتوزيع 1.02%، و«طاقة» 0.33%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.18% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.55%، رغم انخفاض «إشراق» 0.6%. وجاء ذلك في ظل استقرار قطاع الاتصالات، بالنظر إلى استقرار سهم «اتصالات».

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 37.5 مليون درهم، مغلقاً عند 13.1 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 33.3 مليون درهم، وأغلق عند 4.05 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 19.6 مليون درهم، مغلقاً عند 5.5 درهم.

وفي سوق العاصمة، كانت الصدارة ل «أبوظبي التجاري» بتداولات قيمتها 19.5 مليون درهم، مغلقاً عند 7.9 درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً 15.8 مليون درهم، وأقفل عند 15.24 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بنحو 14.7 مليون درهم، وأغلق عند 5.44 درهم.

وسجل «دار التكافل» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.94% وأغلق عند 0.58 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «بنك المشرق» بنسبة 7.83% إلى 80 درهم.

وحصد «أركان» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 4.79% مغلقاً عند 0.46 درهم، وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر من نصيب بنك أم القيوين الوطني بنسبة 9.52% ليغلق عند 1.9 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12.39 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.32 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و700 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 12.39 مليون درهم محصلة بيع، منها 11.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و888 ألف درهم فقط محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 44 مليون درهم محصلة شراء، منها 16.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و27.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 44 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 43.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و200 ألف درهم محصلة بيع العرب.

وحظي «إعمار العقارية» بأكبر نسبة شراء أجنبي (غير العرب) في جلسة الأمس، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، و«ديار»، و«أبوظبي التجاري».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 29.24 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ مليون درهم محصلة بيع.