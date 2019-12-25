6 مصانع لـ «دوكاب» بعائد سنوي 1.5 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأسست «دوكاب»؛ الشركة العالمية الرائدة في تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع منتجات الأسلاك والكابلات المصنعة من النحاس والألمنيوم في عام 1979، وتعود ملكيتها بشكل مشترك لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، والشركة القابضة العامة (صناعات).

وبعد إضافة منتجات الموصلات العلوية مؤخراً إلى محفظتها، تعمل «دوكاب» على توسعة تواجدها في مختلف الأسواق الجغرافية؛ انطلاقاً من قاعدتها في دولة الإمارات؛ حيث وصلت علامتها التجارية إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا، والأمريكيتين.

ومع حلول عام 2018، باتت مجموعة «دوكاب» تضم: مصنع «دوكاب» للكابلات والأسلاك، ومصنع «دوكاب» لمنتجات الجهد العالي (HV)؛ المشروع المشترك بين «دوكاب» وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومصنع «دوكاب» للمعادن؛ الذي يعمل على توريد قضبان وأسلاك النحاس، وشركة «دوكاب» للألمنيوم (DAC)؛ المشروع المشترك بين «دوكاب» وشركة «صناعات» القابضة، الذي يقوم بتصنيع قضبان وموصلات الألمنيوم.

وتُشغل «دوكاب» حالياً ستة مصانع في أربعة مواقع في دولة الإمارات التي تضم جميع منشآت الشركة الصناعية، ومع عائدات سنوية تقدر ب1.5 مليار دولار، وفريق يضم أكثر من 1,500 موظف، تقدم «دوكاب» مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المستخدمة في قطاعات الطاقة، والإنشاءات العامة، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والقطاعات الصناعية، والدفاع، والنقل، والقطاعات البحرية، والتعدين وغيرها من القطاعات المتخصصة.

وحققت شركة «دوكاب» على مدار 4 عقود نجاحاً؛ عبر ما قدمته من إنجازات، أسهمت من خلالها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الإماراتية، ولا سيما في أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة؛ وهو قطاع الصناعة؛ حيث كان للشركة الدور الرائد في تعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، وكذلك الوصول بالمنتج الإماراتي إلى مناطق بعيدة من العالم.

ويعود قرار تأسيس «دوكاب» للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في 24 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 1979.

وعززت «دوكاب» مكانتها كأحد أبرز المشاريع النوعية التي أسست لنهضة دبي الحديثة، فيما سجلت الشركة العام الماضي نمواً قوياً تمثل في حجم مبيعاتها الذي ارتفع إلى 4.8 مليار درهم، وصادراتها التي زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تصل مبيعات الشركة للعام الجاري إلى 5.35 مليار درهم، مع زيادة أعداد العقود التي أبرمتها الشركة مع شركات عالمية ومحلية لتوريد منتجات الكابلات والنحاس وقضبان وسبائك الألمنيوم للسوق المحلي، وأكثر من 33 سوقاً عالمياً.

وتصدر الشركة اليوم نحو 60% من إنتاجها عبر وحدات أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، وقد سجلت صادراتها الإجمالية نمواً بمعدل يزيد على أربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين.

وبحلول 2018، باتت مجموعة «دوكاب» تضم: مصنع «دوكاب للكابلات والأسلاك»، ومصنع «دوكاب لمنتجات الجهد العالي (HV)؛» المشروع المشترك بين «دوكاب»وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومصنع «دوكاب للمعادن»؛ الذي يعمل على توريد قضبان وأسلاك النحاس، وشركة «دوكاب للألمنيوم (DAC)»؛ المشروع المشترك بين «دوكاب» وشركة «صناعات القابضة»، والذي يقوم بتصنيع قضبان وموصلات الألمنيوم.