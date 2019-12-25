شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط ..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية و والتي اطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال عام 2018 والخاصة بتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة طفرة هائلة منذ إطلاقه، حيث أن عملية التقسيط تتضمن تقسيط 30 جنيه شهريا لمدة 6 سنوات تسدد مع فاتورة الاستهلاك وفيما يلي أهم المستندات والأوراق المطلوبة لتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتى كانت كالتالي ..

-1صورة من بطاقة الرقم القومى.

-2 عقد الشقة او المنزل.

-3إيصال سداد فاتورة الكهرباء.

يذكر أنه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 5ر305 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل إجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 10.4 مليون وحدة سكنية كما ت تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجارى و3 مصانع.

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والجدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة بشان مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/10/2019

وتهدف المنحة الى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتامين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات فى المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.

وأكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب فى تقريرها ان هذا التعديل يحقق العديد من المزايا منها تخفيف اعباء توصيل الغاز فى المناطق المهمشة من خلال تقديم مساهمة مالية فى رسم توصيل الغاز لوحدات الأسر الأكثر احتاجا فى هذه المناطق وزيادة عدد المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعى.