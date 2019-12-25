شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس: 20% خصما ضمن مبادرة الرئيس لتحفيز شراء المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس، أن نسبة الخصم المقرر أن تقدمها شركات القطاع فى كافة التخصصات" الحريمي، الأطفالى ، الرجالي، والداخلي" لن تقل عن 20% ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز شراء المنتج المحلي، خلال النصف الأول من 2020 .

وأكد فى تصريحات خاصة، أن مبادرة الرئيس لتحفيز الصناعة وشراء المنتج المحلي، من شأنها دعم كبير للمصانع، وستخلق حالة كبيرة من الرواج، خاصة أن المنتج المحلي قوى جدا وقادر على المنافسة.

وفى سياق آخر سجلت صادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول، من العام المالى 2019-2020، زيادة بنسبة 11%، حيث سجلت 456مليون دولار، مقارنة بـنحو409مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى 2018- 2019.

وبحسب تقرير المجلس التصديرى، فإن الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة بقيمه صادرت بلغت 263مليون دولار محققه نسبة ارتفاع قدره 27% مقارنهً بـنحو 207 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى 2018- 2019. ثم تأتى اوروبا بقيمه صادرات بلغت 137مليون دولار محققه نسبه انخفاض قدره 2%، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية خلال نفس الربع بنسبة 35% لتحقق قيمه 18 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 مقارنهً ب13 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018-2019

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ومن الجدير بالذكر أن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تكتسب أهميتها من اتفاقها مع أولويات الدولة فى المرحلة الحالية، حيث تسعى الدولة جاهدة لتنمية الاقتصاد المصري من خلال الحد من البطالة وزيادة الصادرات والحد من الواردات، حيث إن صناعة الملابس هي من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يزيد عن مليون ونصف المليون عامل وصادرتها تقترب من 30 مليار جنيه ويقترب الناتج المحلي منها من 250 مليار جنيه، كما تملك البنية الاساسية التى تؤهلها لزيادة حجم الصادرات وبالتالى خلق فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين (بما يقارب 500 الف فرصة عمل ).

كما تجدر الإشارة إلى التغييرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً وأبرزها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتى تتمثل فى رفع الجمارك على المنتجات الصينية حيث اصبحت أغلب المنتجات الصينية غير مؤهلة للمنافسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



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