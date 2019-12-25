مصادر : جاري حفر وتقييم البئر التنموي GNN4 باستثمارات 10 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول ، أنه جاري حفر وتقييم البئر التنموي GNN4 والذي يقع في منطقة امتياز بتروجلف بمنطقة خليج السويس .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 أنه بئر "مبشر" تبلغ حجم استماراته 10 مليون دولار ، لافتا أنه سيتم الانتهاء من اعمال الحفر خلال الأسبوعين القادمين .
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أنه يتم حالياً العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلى، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.
أكد الملا ، على أهمية تكثيف برامج عمل وأنشطة حفر الآبار التنموية والاستكشافية وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية والهامة لاستراتيجية قطاع البترول الجارى تنفيذها، لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية، وضمان استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من البترول والغاز.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب الملا باستغلال كافة التسهيلات البترولية والبنية الأساسية المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى كل منطقة من مناطق عمل الشركة خاصة وأن شركة ثروة للبترول تُعد أول شركة مصرية استثمارية متخصصة فى مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز الطبيعى ، مع الاستمرار فى الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق كافة الاشتراطات لحماية البيئة.
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