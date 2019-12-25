شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.045 مليار جنيه.

عامر جروب

أعلنت مجموعة عامر القابضة - عامر جروب، عن تقدمها بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أرض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 30 فداناً، لإقامة مشروع تطوير عقارى جديد.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال فى المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى تحديد السعر النهائي لها، منوهة إلى أنها لم تتسلم أى مخاطبات من الهيئة تفيد التصور النهائى بعد.

وحققت مجموعة عامر القابضة، أرباحاً بلغت 39.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 70.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.002 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.31 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وعلى أساس ربعى، حققت الشركة أرباحاً بلغت 13.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 15.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

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وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ابن سينا فارما، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العز الدخيلة للصلب.

البورصة تخسر 4.7 جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 65.9 مليون ورقة مالية بقيمة 382 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.48%، والعرب على 14.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 374 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 16151 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5148 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.