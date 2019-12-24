شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحاول بإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً أولياً لمستوى 60.90، ونحتاج لمراقبة الافتتاح القادم لتأكيد الاتجاه التالي، حيث إن تأكيد الاختراق سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 63.00 وتمتد إلى 65.00، بينما الثبات دونه سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه اللحظي الهابط الذي تتواجد أهدافه عند 59.00 ثم 57.60.

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