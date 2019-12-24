شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية ليخترق مستوى 1489.00 وينهي اليوم فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة لمراقبة افتتاح الخميس القادم لتأكيد الوجهة التالية، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1556.70، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1447.00.

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