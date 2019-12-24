شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يواصل الانخفاض مع استمرار أزمة "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس" وفحص مجلس النواب الأمريكي لوثائق تتعلق بهذه الأزمة.



وأعلنت لجنة النقل في مجلس النواب الفحص والتدقيق على بعض الوثائق المرتبطة بأزمة "737 ماكس" والتي كشفت عن قلق لدى الموظفين حيال سلامة هذه الطائرات ومعايير أمانها.



وحاول بعض الموظفين التأكيد على معايير أمان الطائرات من الطراز المذكور من خلال محاولة تعزيز سلامتها، لكن دون جدوى، بحسب ما ذكرت مصادر.

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وتجدر الإشارة إلى أن "بوينج" أقالت مديرها التنفيذي "دينيس ويلينبيرج" أمس من منصبه بسبب فشله في معالجة أزمة طائرات "737 ماكس" وإعادتها للخدمة والتشغيل.



وأفادت الشركة أن رئيس مجلس إدارتها "ديفيد كالهون" سوف يتولى منصب المدير التنفيذي نظرا لخبرته الطويلة في إدارة "بوينج" على أمل حل أزمة "737 ماكس" المتوقفة عن التحليق منذ مارس/آذار هذا العام.



وفي ختام التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 1.3% وأغلق الجلسة عند 333 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 339.7 دولار وأقل سعر عند 332.6 دولار.