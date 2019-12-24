شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع رغم انسحاب مؤسس الشركة من مجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات الثلاثاء عقب الإعلان عن مغادرة المؤسس الشريك "ترافيز كالانيك" مقعده بمجلس إدارة الشركة.



وأوضحت "أوبر" في بيان رسمي أن "كالانيك" قرر المغادرة من أجل التركيز على مشروعاته وأنشطته التجارية والخيرية.



وكان "كالانيك" قد أسس "أوبر" وترأس إدارتها التنفيذية، لكنه استقال من منصب المدير التنفيذي عام 2017 بعد سلسلة من الفضائح كالتحرش والاعتداءات المرتبطة برحلات الشركة.

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وأسس "كالانيك" شركة ناشئة جديدة تسمى "كلاود كيتشين" لتاجير مساحات المطابخ، وهي شركة جذبت اهتمام صندوق الاستثمارات العامة بالسعودي لضخ تمويل بها كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".



وأظهرت وثائق اطلعت عليها "بلومبيرغ" تصفية "كالانيك" 90% من حصته في "أوبر" خلال فترة تقل عن شهرين، وباع أسهما في الشركة بقيمة 2.5 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 30.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.8 دولار وأقل سعر عند 30.1 دولار.