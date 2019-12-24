شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يتراجع قليلاً..و"ناسداك" يسجل إغلاقاً قياسياً لعاشر جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء سوق الأسهم الأمريكية في الجلسة المختصرة اليوم الثلاثاء قبيل عطلة "الكريسماس"، حيث تراجع "الداو جونز" قليلاً، بينما سجل "ناسداك" عاشر إغلاق قياسي على التوالي.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه ونظيره الصيني سوف يوقعان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري قريباً وسط رغبة من البلدين لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن.



ومن المنتظر الأربعاء إغلاق أسواق الأسهم في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وأستراليا للاحتفال بأعياد "الكريسماس"، وسوف تواصل أوروبا الإغلاق يوم الخميس أيضاً.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1% وأغلق عند 61.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.4 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 1.2% مغلقا عند 67.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 67.2 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 28515 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28576 نقطة وأقل مستوى عند 28503 نقاط.



وانخفض "إس أند بي 500" بأقل من نقطة واحدة إلى 3223 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3226 نقطة وأقل مستوى عند 3220 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 8953 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8957 نقطة وأقل مستوى عند 8934 نقطة.