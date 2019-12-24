شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض بعد تفاؤل حذر بشأن تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم وسط ترقب حذر في أسواق السلع الزراعية ببورصة "شيكاغو" عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول الاتفاق التجاري، وذلك قبيل عطلة "الكريسماس".



وكشف "ترامب" عن أنه ونظيره الصيني "شي جين بينغ" سوف يوقعان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري قريبا في مراسم احتفالية مشيرا إلى ررغبة لدى البلدين بحدوث ذلك سريعاً للانتقال إلى المرحلة الثانية.

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هذا، ومع التطلع إلى موسم العطلات، أظهر تقرير التفتيش الأسبوعي الذي تجريه وزارة الزراعة الأمريكية عن حجم صادرات مخيب للآمال بشأن الذرة والصويا.



ومن المنتظر أن تشهد الخميس أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وهونج كونج عطلة رسمية بمناسبة احتفالات "الكريسماس".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% وأغلقت الجلسة عند 3.87 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.89 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3.87 دولار.