شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهدات خفض المعروض والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد بعد أن قالت روسيا إن التعاون مع أوبك بشأن تخفيضات الإمدادات سيستمر، ووسط موجة تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا، أو 1.22 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 67.20 دولار للبرميل بعد جلسة مختصرة عشية عيد الميلاد.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 59 سنتا، أو 0.97%، لتسجل عند التسوية 61.11 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن أوبك وروسيا ستواصلان تعاونهما ما دام أنه "فعال ويحقق نتائج".

وتنتظر الأسواق التقرير الحكومي الأسبوعي عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والذي تأجل يومين بسبب عيد الميلاد. وينشر التقرير في العادة يوم الأربعاء.