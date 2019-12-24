شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزى ساكن الكرة الأرضية.. نصيبك من الدين العالمى 32 ألف دولار نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزايد حجم الدين العالمى بصورة مستمرة بسبب احتياجات الحكومات لتلبية التزامات مواطنيها حول العالم حيث اصبحت الديون تمثل خطرا كبيرا يهدد الدول والبلاد بسبب ارتفاعه بصورة تتخطى حجم الانتاج العالمى حيث تخطى الدين 3 أضعافه وفق أخر الاحصائيات الاقتصادية التى رصدتها وكالات الانباء العالمية ، والتى رصدت أنه بنهاية عام 2019 سيصل حجم الدين العالمى الى أكثر من 255تريليون دولار أمريكى .

ونشرت وكالة الأنباء رويترز فى تقرير لها عن أن اجمالى حجم الديون فى العالم عند مستوى قياسي مرتفع يزيد عن 255 تريليون دولار ، وذلك وفق ما نشره معهد التمويل الدولى والذى أوضح أن الرقم أيضا يزيد عن ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم، ويأتي مدفوعا بارتفاع قدره 7.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام الذي لم يُظهر مؤشرات على التباطؤ.

واذا تم حساب نصيب الفرد من سكان الكرة الأرضية والذى بلغ عددهم اكثر من 7.7 مليار نسمة حيث سيتخطى نصيب الفرد من اجمالى حجم الدين العالمى سيتخطى 32 الف دولار أمريكى وهو يعد رقما قياسيا بالمقارنة بالارقام السابقة .

كما أفادت بيانات معهد التمويل الدولي، التي تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وكذلك أرقام المعهد الخاصة، أن حجم الدين خارج القطاع المالي يتجاوز حاليا 240 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم البالغ 190 تريليون دولار.

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والجدير بالذكر أن رئيسة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا قالت ، إن حجم الدين العالمى، بلغ رقما قياسيا، وصل إلى 188 تريليون دولار، ليصبح بذلك، الرقم الأعلى على الإطلاق.

وأضافت في المؤتمر السنوي العشرين للبحوث في واشنطن: "بلغ حجم الدين العالمي العام والخاص على السواء، رقما قياسيا وصل إلى 188 تريليون دولار" ، وأضافت أن الديون بلغت حوالي 230 ٪ من الإنتاج العالمي. وقبل عام، كان هذا الرقم يساوي 182 تريليون دولار. وفي هذا الصدد، دعت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق السابقة، حكومات العالم إلى بذل قصارى جهدها لخفض هذا المؤشر.