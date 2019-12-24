شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..و"قطر" تعاود الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشيا، وسط سيولة تقترب من 5 مليارات ريال، ودفع قطاع البنوك بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، فيما تراجعت بورصة دبى بضغوط هبوط قطاع العقارات على رأسها سهم أرابتك القابضة، وهبطت بورصة قطر وسط تراجع بالسيولة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، وسط تراجع التداولات.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختان تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1600.17 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 505.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.31% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.01%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.06% بضغوط هبوط سهم شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 1.17%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.15%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.35% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.81% خاسرة 85.36 نقطة، لتغلق عند مستوى 10429.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 56.8 مليون سهم بقيمة 161.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4349 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 28 سهما ، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.21%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.21%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6265.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6978.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 7.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4852.04 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 163.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 8799 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.43%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.23%، تليه شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.82%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.24% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 9.79%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.21%.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.44 نقطة، بضغوط هبوط جميع للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 73.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1422 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.52%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.76%.

بورصة السعودية

تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8419.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.46% خاسرا 29.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6472.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 222 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%.

وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم ساب للتكافل نسبة 9.88%، ثم التأمين العربية بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.49% ثم دارية ريت بنسبة 2.60%، ثم الفخارية بنسبة 2.31%.