شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان 13 سنتًا ليسجل 42ر66دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم اليوم 42ر66 دولار ،وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 29ر66 دولار ، مع العلم أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير المقبل بلغ 62 دولارًا و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين و55 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الجاري وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .
وذكرت تقارير اعلامية عالمية ،أن ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء جاء فى تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد بعد أن قال وزير الطاقة الروسى إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفى الوقت الذى يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا فى مخزونات النفط الخام الأمريكية.
ارتفع خام برنت 0.2 % إلى 66.51 دولار، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 60.59 دولار للبرميل.
كما قالت مورجان ستانلي إن خطة أوبك وحلفائها لخفض إنتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل ستدعم السوق على المدى القصير فحسب وإن من المرجح أن يعود سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2020.
وخفض البنك توقعاته لإنتاج أوبك في العام المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا إلى 29.2 مليون برميل يوميا بعد اتفاق منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020 لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما بعد مارس.
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