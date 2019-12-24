شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2019، حيث قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ابن سينا فارما، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العز الدخيلة للصلب.

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 65.9 مليون ورقة مالية بقيمة 382 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.48%، والعرب على 14.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 374 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 16151 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5148 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 2.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.42%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 5.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.98%

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- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 21.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.83%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.222 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.74%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-1 بسعر إغلاق 0.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.43%

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 529.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 8.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 4.53%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 27.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%