شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 2% عشية أعياد الميلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم والإقبال على المعادن النفيسة، وذلك عشية أعياد "الكريسماس".



وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في أمريكا وبريطانيا وأوروبا وكندا وأستراليا غدا الأربعاء للاحتفال بأعياد الميلاد، وسوف تعود بورصة الولايات المتحدة للعمل يوم الخميس.

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ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بانه سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحضور نظيره الصيني "شي جين بينغ" في مراسم احتفالية.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 2% إلى 17.85 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.865 دولار وأقل سعر عند 17.425 دولار.