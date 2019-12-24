شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الين الياباني أمام العملة الأمريكية وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم مع استعداد اغلب المستثمرين لعطلة "الكريسماس" فضلا عن انتظار تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم عن أنه ونظيره الصيني "شي جينن بينغ" سوف يوقعان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري قريباً.

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وأشاد "ترامب" بما تم التوصل إليه من تقدم على الصعيد التجاري بين واشنطن وبكين مشيرا إلى أن التوقيع على المرحلة الأولى سيشهد مراسم احتفالية وسط رغبة من البلدين في حدوث ذلك سريعاً.



وسوف تغلق غداً أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وكندا وهونج كونج للاحتفال بعيد "الكريسماس".



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش عند 109.3، وسجل أعلى سعر عند 109.4 نقطة، في حين سجل أقل سعر عند 109.3.