موجز أخبار اقتصاد .. استقرار أسعار الذهب والدولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 24-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية كان من بينها ، وضع البئر الثالث لحقل "بلطيم جنوب غرب" على الإنتاج يناير المقبل ، و 3 شركات بترول عالمية فازت بمزايدة البحر الأحمر ، ووزارة المالية أكدت أن قانون المشروعات الصغيرة أعطى لأصحابها حق اختيار التعامل الضريبى ، وزير الاتصالات يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين ، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تبحث مع المدير العام لليونيدو أوجه التعاون المشترك .
كما شهد اليوم أيضا إعلان وزير الصناعة عن زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج والتواصل مع المستثمرين لايجاد حلول ، و ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تحمل معدات كوبرى الفردان الجديد ، و استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2019 ، و استقرار أسعار الذهب ، و رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى: تراجع الدولار مردوه إيجابى على مصر .
مصادر: وضع البئر الثالث لحقل "بلطيم جنوب غرب" على الإنتاج يناير المقبل
مصادر: 3 شركات بترول عالمية فازت بمزايدة البحر الأحمر
المالية: قانون المشروعات الصغيرة أعطى لأصحابها حق اختيار التعامل الضريبى
وزير الاتصالات يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين
وزيرة التخطيط تبحث مع المدير العام لليونيدو أوجه التعاون المشترك
وزيرة الصناعة: زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج والتواصل مع المستثمرين لايجاد حلول
شاهد.. رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى: تراجع الدولار مردوه إيجابى على مصر
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تحمل معدات كوبرى الفردان الجديد
استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2019
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 فى مصر
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-12-2019
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 فى مصر
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