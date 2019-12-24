شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أعلى 1500 دولار منذ أوائل نوفمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء في جلسة مختصرة تجاوز خلالها المعدن النفيس حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في نحو سبعة أسابيع، وذلك بالتزامن مع استقرار الدولار وعشية عطلة "الكريسماس".



وصرح الرئيس "دونالد ترامب" بأنه سيحضر مراسم الاحتفال بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين بحضور نظيره "شي جين بينج" أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وسوف تغلق بورصات الأسهم والسندات في أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا غدا للاحتفال بأعياد الكريسماس، وسوف تعاود أغلبها العمل يوم الخميس.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.1% وأغلق عند 1504.8 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1505 دولارات وأقل سعر عند 1488.1 دولار.